樓價UPDATES：兆邦苑放盤1日速獲承接

交投加快，市場盤源漸減，屯門居屋兆邦苑有單位僅放盤1天即沽出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●鰂魚涌太古城本月至今累錄23宗成交，平均實用呎價約19,700元，成交量及平均呎價均已突破上月水平。近日冠天閣極高層E室，實用面積714方呎，屬三房包括套房間隔，連租約以1,510萬元沽出，實用呎價21,148元。



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九龍區



●樓市氣氛向好，上車盤承接力理想。黃大仙寶翠大廈低層A室，實用面積339方呎，以開放式間隔，外望景觀開揚，原開價470萬元，以425萬元沽出，實用呎價12,537元。據了解，原業主於2008年以98萬元購入上址，帳面獲利327萬元。



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新界區



●屯門兆邦苑低層17室，實用面積385方呎，業主放盤一天，即獲區內買家於已補價自由市場以390萬元購入，實用呎價為10,130元，屬市價水平。



●屯門公屋建生邨4座中層8室，實用面積385方呎，有區內白居二買家鍾情屋苑鄰近家人居所，加上單位價錢合預算，故於未補價第二市場以180萬元購入，實用呎價為4,675元。上址為原業主於2000年以約26.8萬元買入，期內升值約5.7倍。



●西貢銀星苑高層連天台戶，實用面積1,336方呎，以2,100萬元連雙車位沽出，實用呎價15,719元。原業主於2004年以700萬元購入，持貨至今帳面獲利1,400萬元。



●屯門瓏門1座中層A室，實用面積約718方呎，為三房包括套房及連士多房間隔。單位向南望中央公園景，獲同區換樓人士以1,225萬元購入，實用呎價約17,061元。



●東涌東環兩房戶做價重上600萬元。該屋苑2B座高層1室，實用面積453方呎，剛以628.8萬元沽出，實用呎價13,881元。原業主持貨3年，帳面獲利13.3萬元。

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