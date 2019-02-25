美國股災預言家：「審判日」快到　轉持現金吧

外國傳媒報道，現年72歲、曾是最準股災預言家、被稱為「列根經濟學之父」的美國前總統列根政府預算總監David Stockman再次警告，即使股市有機會再升，投資者也要盡快逃離市場，將投資轉為持有債券、黃金，或索性持現金。



他警告，股市「審判日」快到，甚至已經身處其中了，因為聯儲局兩年前已停了買債計劃，呼籲投資者要離開股市，持有現金等待市場崩潰，因它即將會發生。



雖然近期股市看似很好，但他指出，投資者已忘記了美國的赤字和經濟擴張已屆尾聲，到了今年中，由2009年開始的經濟擴張期將創下史上最長紀錄，這反而是「審判日」的信號。他勸告投資者不要以為「賺快錢」的日子可以持續，聯儲局將貨幣政策正常化，對所有人都有影響。



他說：「在我而言，債務終於趕上了我們的步伐。過去30年，聯儲局一直是放水，資產負債表由(前主席)格林斯潘年代的2,000億美元，到了近年的高峰4.5萬億美元，而聯儲局是首次收縮規模。因此，我們需要醒覺，這十年經濟經歷了史上最長的擴張期，但財赤亦升，時間上是錯配。」



Stockman曾被外國傳媒譽為「最準股災預言家」，近年最經典是早在2015年5月22日中港股民仍陷「大時代」瘋狂時，警告環球股災近眼前，結果7至8月大冧；之後在2015年11月18日及12月16日再預言環球股災開始，結果2016年1至2月全球瘋狂拋售。不過，他2017年以來一直看淡股市，惟沒有再次「貼中」。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/