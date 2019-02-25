壹傳媒又再賣產　擬售台灣高雄印刷廠套現「吊命」

虧損連年、業績持續惡化的壹傳媒(00282)，在短短約3個月第二度出售資產套現「吊命」。



壹傳媒公布，間接非全資附屬公司蘋果日報出版發展有限公司與一名有意買方訂立不具法律約束力的意向書，內容為有關可能出售位於台灣高雄市岡山區本工五路68號的所有地皮，建築面積約6,538.3平方米，以及建於其之上的3層高樓宇，總建築面積約7,829.5平方米，可能代價為3.1億新台幣(約7,890萬港元)。該股申請周二(2月26日)上午9時正起恢復股份買賣。



壹傳媒表示，意向書就可能出售事項及其條款並無具法律約束力。於簽訂有關可能出售事項的正式買賣協議前，意向書有效期直至2019年2月28日，除非經賣方與買方雙方協議延長，否則意向書將失效。



該物業為壹傳媒於台灣用作印刷業務營運的兩項物業之一，但由於印刷業務整體下滑，該物業自2018年4月以來一直閒置。考慮到現時傳媒行業數碼化的趨勢，公司於桃園的其他物業應足夠應付營運其於台灣的印刷業務。



蘋果日報出版發展有限公司之前從台中商業銀行，獲取為數4億新台幣(約1.01億港元)貸款融資，作為一般營運資金，乃以該物業為抵押。若物業售出，所得款項淨值主要用於償付貸款及塗銷押記，財務成本將於償付若干銀行借貸後減少。

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