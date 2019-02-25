英國研究︰銀行CEO同普通職員薪酬差距有幾大？

繼早前滙豐(00005)公布業績後，另一英資銀行渣打集團(02888)亦將於明日(26日)公布業績。然而，市場目光除了放在銀行表現，行政總裁(CEO)的薪酬亦成為關注點。根據外媒引述倫敦市法團(City of London Corporation)的統計，英國主要銀行CEO的平均薪酬，是當地員工薪酬中位數的120倍。



在主要銀行中，Lloyds Banking Group的薪酬差異最大，該行員工的年薪中位數為37,058英鎊(約38萬港元)，而行政總裁Antonio Horta-Osorio年薪則為該數值的169倍。



收入差距排第二是滙豐，行政總裁范寧年收入約458.2萬英鎊，是該行英國員工薪酬中位數的118倍。



其後是蘇格蘭皇家銀行(Royal Bank of Scotland)及巴克萊銀行(Barclays)，CEO與員工薪酬中位數比例分別為97比1及96比1。



倫敦市法團周一(25日)發起了一項針對金融公司低薪的運動，敦促企業向員工支付至少每小時10.55英鎊的工資，作為維生工資水平。該組織更指出，目前在倫敦有五分之一的員工薪酬低於維生水平。



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