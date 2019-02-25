「地表最強蘋果分析師」神預測揭秘！

「地表最強蘋果分析師」係點煉成？睇吓天風國際證券香港分析師郭明錤(Ming-Chi Kuo)點解會有呢個朵就知。佢自2012年開始，每年都幾乎好成功咁預測到蘋果公司(Apple Inc.)將會發布乜嘢新產品，「神預測」直至依家都係咁準。



佢無幾耐之前發布咗Apple今年新品預測報告，話Apple今年同樣有三款新iPhone，iPad、Macbook、iPod Touch同Apple Watch等產品都會同時進行升級添。



其實郭生從任職台灣凱基證券開始，響朵唔係因為佢似傳統證券分析師引用財務數據，推算Apple嘅合理股價同入市時機，而係佢每次都精準預言Apple新iPhone外觀、機款、硬件規格同出貨量等，有外媒大量引用所以紅咗。



就好似郭生喺2017年9月年度新品發布會前，就已準確預測Apple會推出3款新iPhone，講啱機身同屏幕尺寸，連10周年新機配備OLED屏幕同取消Touch ID，改用人臉辨識解鎖等都講中。呢件事令市場對佢印象好深刻。



郭生「神預測」係好威，但份人低調兼神秘，好少喺公開場合蒲頭。最大單嘅新聞，就係舊年6月佢由台灣凱基證券轉去中資天風國際證券旗下天風證券香港研究團隊，繼續定時發表Apple產品嘅情報。



郭明錤嘅貼士點解咁貼市？有內媒爆料，原來佢喺凱基證券做分析師前，喺專門關注電子產品供應鏈消息嘅台灣《電子時報》擔任過高級分析師，同供應鏈人士好熟落；而該報嘅兩大創辦人，就係宏碁電腦(ACER)施振榮，同埋全球最大半導體代工製造廠台積電嘅張忠謀；聽完大家就明晒啦。



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