夜市UPDATES：道指衝高200點　港夜期見二萬九

美股接力亞歐股市上揚，道指早市曾衝高200點，目前報26,210點，升178點或0.69%；標指報2,808點，升15點或0.56%；納指報7,589點，升62點或0.83%。



受到中美貿易談判有突破帶動，美國總統特朗普表示，磋商取得實質性進展，美國將延後原定於3月1日對中國產品加徵關稅的措施。



有貿戰風向標之稱的Caterpillar及波音公司分別升近2%。外圍向好，港股期指夜市目前報29,001，升111點，高水42點。



市場樂觀情緒高漲，但仍需留意本周金融市場事件，包括美聯儲主席鮑威爾將赴國會發表證詞、以及美國四季度GDP數據。



脫洲方面，英國首相文翠珊將議會對其退歐協議的表決時間推遲到3月12日，該日距離英國預定退歐時間只有17天。英股反覆，目前靠穩升2點。其他歐股向好，德股升0.6%；法股升0.44%。



特朗普再發聲抱怨油價太高，油價曾跌2%，布油目前跌1.8%至每桶65.91美元；紐油跌1.76%至56.25美元。



【22:34】中美貿易戰休戰期延長，美股早段延續漲勢，道指漲172點，至26,204點；納指漲61點，至7,589點；標指漲16點，至2,808點。



通用電氣(GE)以214億美元出售生物藥品業務予Danaher，GE股價早段飆13.79%至11.57美元。



股神巴菲特澄清減持蘋果公司(Apple Inc.)並非他的決定，而是另一位投資經理，又稱若Apple股價更低，會買入更多。Apple股價早段升0.97%，至174.64美元。

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