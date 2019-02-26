古勝：創科染藍　有力再升

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，中美港股市呢期真係威到盡，美股三大指數今年一直拾級而上就唔使多講，而A股在國家領導人強調股市為國家核心競爭力要素，加上中美貿易戰延長停火期的利好消息帶動下，滬綜指周一狂升5.6%，收報2,961點，差39點就上叩3,000點關口，並較一月份低位累漲逾兩成，技術上已進入牛市。



周一最重要的啟示，係滬深兩市成交合共逾一萬億元人民幣，創逾三年以來新高。至於港股主板成交亦增至1,687億元，為去年11月初以來最旺，睇牌面資金買貨意欲有增無減，反之淡友今轉真係完全冇運行。



事實上，今轉港股對比A股及美股，唔算升得太急，睇指數走勢係慢火煎魚格局，且資金押注都仲未算全面，起碼較弱勢板塊如教育及醫藥股等都唔算彈得好多，顯示投資者繼續有策略地買貨。



部署上，家陣市場主要炒中美貿易戰能夠開花結果，所以除受惠於投資市場轉旺的內險股及中資券商股外，亦可以留意番貿易戰相關受累股，一於博跌得深時彈得勁，當中包括出口、航運及科技股等。不過，現時的策略只係建議吼行業龍頭或鑊氣較濃的個股，皆因若然今轉港股真係轉勢，估計基金大戶要買貨都係捧龍頭先！



反之，早前受惠避險需求上升的板塊如公用股、REITs、本地銀行股及內需股等，若持貨已有利潤在手，不妨減磅或食胡，將資金轉去上文及前景較佳的板塊內。當然，如果早前已轉為全數揸現金的投資者，講真港股彈到現水平，都無謂再同大市鬥氣，似乎係時間要諗諗會唔會順勢而為買貨！



上周中美談判期間，傳出美國要求中國不能藉人民幣貶值以抵銷美國加徵關稅的影響，消息一度刺激人民幣匯價向上，並帶動以人民幣作主要收入的中資航空股，中國國航(00753)、東方航空(00670)及南方航空(01055)周一均裂口高開，惟前兩者臨近尾市升幅收窄，最終僅升1.2%及2%，南航則大升7.2%收市。既然今轉講到明係炒基本面好轉，都係值得揀番隻逢低吸納，最多跌穿10天線止蝕，風險有限。



此外，作為全球電動工具及地板護理工具的大型生產商創科實業(00669)，將於3月11日起正式染藍成為恒指成分股，取代被剔出的華潤電力(00836)，該股周一升6.6%報50.75元，表現唔錯。從基本面睇，創科染藍應可增加市場關注度，加上集團為中美貿易戰的受累股之一，今期市場焦點為憧憬談判有好結果，且花旗亦發表報告，預期指數基金將吸納該股以平衡持倉，所以單係咁睇，股價有足夠理由炒上。



簡單而言，如果港股後市仲係咁旺，相信創科喺「入藍」前，有機會突破52周高位，不妨細細注上車跟走一轉，目標價先睇55元，跌穿49元止蝕。

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