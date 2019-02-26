林嘉麒：牛市重臨？　睇住關鍵位

宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒在東方產經「專家點評」專欄表示，受惠於美方延後第二輪關稅消息，滬綜指出現報復式反彈，爆上至2,950點水平以上，距離3,000點咫尺之遙，亦是去年6月下旬的位置。



恒指方面，周一再創年內高位，升至29,000點水平，升幅相對遜色。不過，滬綜及恒指已由去年低位分別反彈超過兩成及一成七，滬綜指反彈幅度超過兩成，技術上已擺脫熊市，那恒指牛市是否重臨？



是牛市或是反彈，相信本周是關鍵。恒指周一升幅相對溫和，由低位反彈亦未有兩成升幅。要是技術性牛市重臨，恒指大約要突破至29,400點，牛市重臨的機會就大大增加。周一高位差距只是400點，屆時將會進入去年6月份的橫行區，當時失守30,000點以後，大戶紛紛沽貨，可想而知，此水平是牛熊戰略重要地位。恒指往後是龍是鳳，還看這400點。



或者是由於周三期指結算，好友連續兩個月佔盡優勢，或留待結算後再做好倉。再者，MSCI會在3月1日前公布將A股納入因子擴大市場的諮詢結果，聯儲局主席鮑威爾將會到兩院對貨幣政策及經濟情況作證詞陳述，後者對環球股市資金流有決定性影響。



根據1月底數據顯示，標普500指數的淡倉比例只有1.7%，是自2007年的最低水平。有趣的是，現時基金持倉比例卻是十年以來新低，機構投資者去年十二月開始全面唱淡，惟聯儲局突然轉鴿的情況下，挾淡倉形成標指今年以來已經升超過10%。



美股ETF SPY的淡倉水平也升至2016年1月的高位，而且管理期貨(CTA)基金這樣的趨勢追蹤模型也終於轉向看淡，為三年來首次。因此，美股愈是被看淡，聯儲局愈鴿，淡友被挾，平倉追貨，美股被迫上升的情況下，或會延續環球股市升勢。



大市已可肯定是連升兩個月，儘管位於高處，惟心寒的是淡友。好友今年初是大贏家，淡友未有反擊機會。不過，投資者亦要步步為營，恒指熊二反彈也是29,000點左右，故出現短線調整也屬正常，況且周三是期指結算日，要加緊留意，建議部分持倉先行獲利，看清形勢後再作部署。



宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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