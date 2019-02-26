陳蓓敏：中國太保短線具追落後空間

鴻昇證券資產管理部董事總經理陳蓓敏在東方產經「專家點評」專欄表示，中美第七輪貿易談判結束，美國總統特朗普已急不及待表示雙方傾談進展理想。美股在上周五已偷步先行，道指破26,000點。周一亞太區股市，當然以中國股市表示最突出，平均錄5.5%以上升幅，滬綜指更突破2,900點關口，氣勢如虹。滬深兩地成交金額破萬億元，為三年新高。



人民幣亦見強勢，破6.7，投行更唱好人民幣可見6.5水平。外圍做好，恒指曾破29,000點，已達月內波幅，國指創年內高位，自年內低位9,761點計，已累升近19%，欲挑戰12,000點水平。



中資金融板塊已啟動摩打，向上做好。市場憧憬A股「入摩」未來比例有上升空間，及內地有放寬行業監管空間，券商股繼續突破年內高位。



龍頭權重內險股走勢凌厲，可留意落後之選。中國太保(02601)去年首三季賺約127億元人民幣，增逾16%，而集團已公布一月保費收入，錄得約670.28億元人民幣，按年升6.21%，其中壽險業務升2.89%，產險業務升19.11%。



在一月，太保與中核集團簽署戰略合作協議，在多項保險業務發展。集團並表示未來建立養老金管理，加快汽車保險質量增長，提升農險業務市場佔有率等，具備發展空間。現價市帳率1.7倍，周息率3.16厘。建議可於30元吸納，目標價33.8元，止蝕位24.4元。



鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，客戶持有太保，證監會註冊編號：ACG 082)

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