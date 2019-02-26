歐宸銘：美元轉弱利好新興市

海通國際證券財富管理投資策略經理歐宸銘在東方產經「專家點評」專欄中表示，全球央行紛紛轉鴿，去年美國聯儲局收緊貨幣政策，全年加息100個點子，惟至去年11月，聯儲局不斷釋放鴿派信號。上周聯儲局公布1月貨幣政策會議紀要，官員提出於今年下半年結束縮表進程，符合市場預期。



多名官員更表示，未能確定今年稍後時間是否適合加息，他們認為在經濟增長放緩以及經濟數據不景氣的時候，應該對加息保持耐心。



會議紀要公布後，市場普遍認為聯儲局確立了由鷹轉鴿的變化，而美國疲弱的經濟數據，更成為聯儲局進一步加息的主要阻力。去年12月美國製造業PMI下降至54.3，儘管1月有所回升，但也低於去年平均水平。美國12月耐用品訂單上升1.2%，亦低於預期的1.7%。



除美國以外，其他主要經濟體增速都出現放緩的迹象，如歐元區製造業PMI從2018年初59.6，降至2019年初的50.5。日本方面，去年經濟充斥着不明朗因素，資金傾向流入包括黃金或日圓等避險資產，日圓升值亦導致日本出口下滑，當中日本第4季度GDP增速更降至0%。



我們認為，若然美國本輪的加息周期走向尾聲，新興市場將會成首要受益者。去年美匯指數全年累升4.4%，美元兌現其他國家的匯率升至偏高水平，加上美國利率逐步見頂，我們預期美元再度轉強的可能性大幅下降，反之走勢將會180度改變，美元將於今年轉弱。



美元疲弱，有助於新興市場股市發展，使到新興市場的金融狀況有所放鬆。我們預期資金將會流向估值相對便宜的新興市場資產，包括中國、印度和巴西等國家。



海通國際證券財富管理投資策略經理 歐宸銘(作者為註冊持牌人士)

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

