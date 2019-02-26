中國銀河國際：恒瑞業績增長提速

中國銀河國際研究部在東方產經「專家點評」專欄中表示，恒瑞醫藥(600276.SH)已公布2018年業績，全年實現營收達到174.18億元(人民幣‧下同)，按年增加25.89%，母公司應佔溢利40.66億元，增長26.39%，扣除母公司應佔的非核心利潤後，全年淨利潤38.03億元，增長22.6%，每股盈利1.1元。



單計第4季，集團實現營收49.59億元，按年增長31.56%，母司應佔溢利11.54億元，增長29.79%，扣除非核心利潤，母公司錄得淨利潤10.24億元，增長31.97%，實現每股盈利0.31元。



恒瑞的支出方面，同期銷售費用達到64.64億元，上升24.58%，管理費用16.26億元，增36.26%，研發費用26.7億元，升51.58%，經營現金流達到27.74億元，增長8.9%。



我們認為，已經應市的新藥阿帕替尼與艾瑞昔布，保持高速增長，另有兩款創新藥獲批，對整體銷售帶來貢獻；第三，重磅新藥卡瑞利珠單抗完成補充資料審評，有望於上半年獲批。此外，多款優質仿製藥批上市或進入優先選評，一致性評價穩步推進。海外方面，臨床試驗註冊按部就班進行。



在未來發展方面，集團朝着以下數個方向發展，一是持續進行國際化布局，積極拓展海外市場；二是研發方面的品種多元化；三是持續加大研發開支。另一方面，亦從推進分銷改革着手，逐步建立「四縱一環」的專業化營銷體系，助產品銷量猛增。



總括而言，恒瑞2018年度業績符合預期，而第3、4季度增速明顯，故繼續看好公司未來前景，作為行內創新藥龍頭，在腫瘤藥、麻醉藥、造影劑等方面佔領先地位。



內地業務方面，創新研發藥的成果纍纍，我們看好公司的業績維持高增長，預測2019年、2020年及2021年度的淨利潤分別為53.05億元、66.88億元及82.05億元，對應每股盈利分別為1.44元、1.81元及2.24元，即預測市盈率46倍、37倍及30倍。

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