中信銀行(國際)：澳元料未脫區間上落

中信銀行(國際)在東方產經「專家點評」專欄表示，澳洲統計局公布1月份經季節調整失業率維持於5%，符合市場預期；而經季節調整後就業人口增加3.91萬人，好於市場預期的增加1.5萬人；就業參與率為65.7%，略高於預期65.6%。



有消息指，大連海關已禁止進口澳洲煤炭，並將年內通過其所監管港口進口的煤炭總量控制在1,200萬噸以內，並指針對澳洲煤炭進口的無限期禁令從2月初開始實施。



此外，西太平洋銀行首席經濟學家調低今明兩年澳洲的GDP增長預測，更預測年底時失業率將升至5.5%。消息拖累上周澳元滙價急插，一度低見0.7075水平。



美國聯儲局較早時公布1月議息會議紀要，會後官員反映對利率看法分為兩派。部分官員認為，若美國經濟一如預期維持增長，今年稍後應該採取加息行動；但另有官員認為，惟有等通脹高於局方2%的目標才會應該加息。



數據方面，美國12月耐用品訂單較前月增長1.2%，低過預期增長1.7 %，數據表明企業設備支出持續放緩。同時，2月Markit製造業採購經理指數(PMI)初值為53.7，低於預期的54.7，為2017年9月以來最低，數據疲弱令市場認為今年聯儲局將維持利率不變，令美匯指數跌至96.30。



本周市場關注聯儲局主席鮑威爾將就美國貨幣政策與經濟狀況作證詞陳述。此外，還要關注美國眾議院籌款委員會將舉行中美貿易問題聽證會，美國貿易代表萊特希澤將出席並作證。



另一方面，澳洲貿易部長表示，對中國的煤炭出口延遲是因為進口配額所導致，並非中國全面禁止澳洲煤炭，淡化各界憂慮，短期對澳元走勢持中性，上方阻力區在0.72附近，下方支持區在0.7050。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

