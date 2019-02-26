【名家筆陣】黃紹基：香港新定位捕捉商機

香港珠石玉器金銀首飾業商會理事長黃紹基在東方日報《名家筆陣》專欄中表示，香港的面積、市場規模和經濟結構，都限制了這成熟經濟體的發展空間，而周邊地區經濟的發展帶來與日俱增的競爭，所以粵港澳大灣區規劃在一定程度上移除了上述限制，能否達到優勢互補、相輔相成這願望有待實踐，但在群聚效應下，經濟規模擴大應該會帶來更多機會。



剛發布的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》中，對香港定位為鞏固和提升香港作為國際金融、航運、貿易中心和國際航空樞紐地位，以及發展創新及科技事業。香港和澳門是9+2中的自由經濟體，市場規模擴大下，配套政策若跟上，香港將得益。



自由港和國際金融中心地位無疑是香港的絕對優勢，除了是內地直接投資主要來源地、內企最大上市集資地和人民幣離岸中心等外，在預期人民幣短期內不會自由兌換和國家不會放寬外匯管制下，符合國際規範、監管和運作的香港金融市場，定會在大灣區的發展中肩負錢流的作用。



至於金融中心同時配合香港的國際船舶登記中心地位，鞏固香港成為國際船舶和航運業融資中心，加上配合大灣區內幾個貨櫃碼頭，服務整個地區，聯通東南亞，尤其近年逐步吸納由內地外移的製造業的新興國家，更可以吸納海上絲綢之路發展帶來的機遇。



作為珠寶業一員，對將香港發展成為國際科技創新中心尤為支持，因為大灣區發展將市場擴大，就需要收集更多數據和市場分析，需求增加可以推動科技的進步和降低成本，提升企業的競爭優勢。



香港是國際著名珠寶中心，尤其在高檔珠寶的設計、製造和營銷，在國際市場上處於領先地位，這成就離不開香港本身的優勢，如自由港和國際金融、物流中心的地位便利行業全球採購、加工製造和進出口。



珠寶行業近年對創新科技的需求大增，包括設計和製造方面就需要三維技術和三維打印、鑑定、保證和貿易方面需要區塊鏈，零售和市場營銷就利用到無線電射頻和大數據等科技的協助。



目前，在香港科學園就有科研公司提供這類服務，但香港市場規模較小，對有關服務需求相對有限。若市場放大到大灣區的時候，對大數據的應用也會增加，從而也會促進香港在這等方面的發展，技術更新提速和需求增加，效益自然提升。



如今大灣區為香港腹地，有更大的市場及發展空間，至於能否繼續領先，就需港府的策劃、支持，工商界、專業界和市民的共同努力，不進則退是不變定律。

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