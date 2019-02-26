龔成：出書為賺錢嗎？

財經作者龔成在東方產經「專家點評」專欄表示，不知不覺，我已出版了9本書，由2012年到今天。出書要用的心力很多，但為何我出完一本又一本呢？是否因為出書賺到錢？



從前我睇書，得到了很多很多有用知識，我十分感謝這些作者，而我亦希望將我能將知識傳給別人。而真正驅使我有出書念頭的，是我完成了自己定下的目標，成功累積到100萬元，我知道這絕不是一個大數目，但我知道，我一直所運用的那套方法是實際有用的。



在寫書途中，我已習慣了在床邊放紙和筆，以便睡覺中有靈感時可以記低。由於我本身有正職，所以我只能利用空閒時間來寫。為了完成作品，我犧牲了個人時間，放棄了去玩。試過有兩個月，我除了正職工作外，餘下的所有時間都用來寫書，幾乎與世隔絕，亦試過用一星期去搜集資料，為的只是幾百字。



付出不少，可幸回報亦理想，《80後百萬富翁》出版一星期，出版商報喜說銷情不俗。雖然出書本身賺到的錢很少，但出書的好處是有延伸價值，能賺取知名度，再利用這知名度去賺錢。



同時，出書後的身份是作者，憑這身份要去認識其他作者就容易得多，這就能認識更多有實人的人，擴闊了人脈網絡，這就是價值所在。



由出版《80後百萬富翁》開始，我都肯定我的書能達到目的，令更多人明白正確的賺錢方法，而書亦帶給很多人正面的影響。「學得愈多你才知你懂得愈少」──著名投資者羅傑斯。

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