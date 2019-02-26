東方日報B2：A股牛到爆　滬綜飆近6%衝三千點關

在八大利好因素刺激下，近期強勢的A股牛氣沖天，滬深三大指數周一收市齊升近6%，並創逾7個月收市新高，由年初低位迄今，A股主要指數技術上全部進入牛市。滬深兩市主板成交更突破一萬億元(人民幣‧下同)關，合計約1.04萬億元，為2015年11月27日之後首次。惟證券界指，憂慮企業業績期及經濟數據將公布，建議投資者分階段減持。



事實上，滬綜指、深成指、創業板指數及滬深300指數自今年初以來，已分別累漲21.31%、30.28%、27.83%及27.03%，而內地股市總市值更突破50萬億元，重奪全球第二大股市寶座。



據外電數據顯示，今年2月內地人透過電腦及手機在網上搜尋「牛市」關鍵字的頻密程度，正是2015年6月之後新高，反映不少股民憧憬2015年「大時代」升浪再臨，有網民更聲稱，10年以來首次在A股升市賺錢。



滬綜指周一收市報2,961點，創去年6月中之後收市新高，單日大漲5.6%，為逾3年最大單日升幅。深成指亦重越9,000點關，升5.59%，打破近年單日最大升幅紀錄，並以高位9,134點收市，創去年8月以來收市新高。創業板指數亦升穿1,500點，收市升5.5%至1,536點，為去年8月後新高。



今次A股升市明顯見官方推波助瀾，例如內地官媒周一刊評論文章，稱包括股市在內的資本市場，將成為國家重要核心競爭力的組成部分，而內地貨幣政策近期亦逐步放寬。中國人民銀行周一繼續「放水」，在公開市場開展逆回購操作，令市場淨投放400億元。中國銀保監更透露，小微企業貸款餘額已達33.5萬億元，其中個別小微企可貸款總額在千萬元及以下的佔比，則約9.4萬億元，較年初增逾兩成。



此外，中美貿易談判取得新進展，亦被視為周一利好大市的重量級消息。大和資本市場亞洲(除日本外)股票研究部首席經濟師賴志文在報告卻提醒，中美貿易協議將會是「雙刃劍」，未來美方或提出更多要求。



瑞銀證券中國首席策略分析師高挺對今次A股升市提出兩大質疑，其一便是外資淨流入能否持續，目前仍未見到內地企業經營明顯企穩的迹象，故不排除資金淨流入出現暫停的風險。高挺再提出市場關注的另一問題，A股最壞時刻是否已過？據該行接觸的多位內地公募基金經理指，藍籌股上漲主因最近北上資金大增，惟他們對小型股大漲亦感意外，意味散戶可能在當中發揮更大推動作用。他料A股短期內調整。



部分短期風險亦需關注，包括信貸增速反彈的持續性仍不確定，以及數據低迷，故3月至4月的業績期將充滿挑戰。



事實上，外資開始減磅離場。周一滬股通淨沽貨25.31億元，深股通則淨買入18.15億元。

國農證券董事總經理林家亨認為，大戶會趁好消息減磅，並非預期有壞消息將至。他續稱，即使滬綜指有機會上望3,000點，但未來兩個月企業業績期及經濟數據可能不穩，因此現時A股投資者宜分階段沽貨，重整持貨組合為上。

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