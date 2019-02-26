梁彥穎：了解投資屬性以定策略

羽白資產管理財富管理總監梁彥穎在東方日報《名家筆陣》專欄中表示，成功概率及預期回報皆為資產的基本屬性，若能了解清楚，不難選擇適當的投資策略來令其發揮最大潛質。



大部分高風險的資產(例如期貨)會具備以下相若的回報屬性：假設投資本金為1萬元，成功的概率是0.1。若然成功，投資回報為250%，即除收回本金1萬元外，可額外賺取2.5萬元；但若失敗，投資損失為40%，即只可收回本金中的6,000元。這樣一來，其預期回報為負11%。即長期投資此類資產，其回報是虧蝕11%。因此，投資者切忌賭身家，面對10次的入市機會，也只可選取當中一至兩次信心最大、客觀因素最好的時機。一旦成功，立即把利潤收起，切勿心雄將本利即時又投放一次。



正常股票則具備以下屬性：成功概率是0.7，若投資成功，回報為50%；但若失敗，投資損失為70%，因此預期回報為14%。這樣一來，投資策略只要不集中在一、兩隻股票，把投資期盡量延長，長期定可獲得預期回報14%。



優質債券則具備以下屬性：成功的概率是0.99。若成功，投資回報為5%；若失敗，投資損失為100%，因此預期回報為3.95%。面對這樣的資產屬性，投資策略一定要採用分散投資。例如，選取沒有關連的100間公司債券分散風險，為求萬一其中1項投資全軍覆沒，其有關本金亦可由其他99項投資的回報來填補。



以上意見基於眾多假設，讀者絕不應倚賴本文內容作出任何法律或投資安排。

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