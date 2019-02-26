歐股收市做好　半導體股受捧

承接亞洲股市升勢，歐股收市做好。英國富時100指數收報7,183點，升5點或0.07%；法國CAC指數收報5,231點，升16點或0.31%；德國DAX指數收報11,505點，升47點或0.42%。



半導體股受到追捧，意法半導體升2.86%；德國Infineon升2.59%；感光元件及傳感器生產商AMS上漲5.22%。



個股方面，英聯食品(Associated British Foods)預期上半年調整後的銷售收入持平，其股價逆市挫1.73%。



德國塑料生產商Covestro去年第四季銷售額下跌7.1%，其股價收跌3.16%。



英國房地產開發商Persimmon股價挫4.7%，此前該公司的針對住宅買家的無息貸款計劃「Help to Buy」，傳遭當局限制。

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