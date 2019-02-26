美股收市：道指升60點　通用電氣飆升6%

中美貿易戰休戰期延長，美股三大指數周一上漲。道指全日保持升幅，最多曾升209點，至尾市升勢回順，收報26,091點，升60點或0.23%；標指收報2,796點，升3點或0.12%；納指收報7,554點，升26點或0.36%。



中美貿易會談進展順利，美國總統特朗普表示，磋商取得實質性進展，美國將延後原定於3月1日對中國產品加徵關稅的措施。



雖然市場樂觀情緒高漲，但仍需留意本周金融市場事件，包括美國聯儲局主席鮑威爾將赴國會發表證詞，以及美國四季度GDP數據等。



個股方面，通用電氣(GE)以214億美元出售生物藥品業務予Danaher，GE股價全日飆升6.39%。



股神巴菲特澄清減持蘋果公司(Apple Inc.)並非他的決定，而是另一位投資經理，又稱若Apple股價更低，會買入更多。Apple股價收市微升0.73%。

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