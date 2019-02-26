【地產專題】二手全面轉升？10大屋苑7個樓價跑贏上月

本月二手樓市轉旺，十大藍籌屋苑中，至少有3個成交量已跑贏上月全月，部分更價量齊升。當中紅磡黃埔花園期內錄15宗買賣，較1月份還多約50%，呎價更漲6.3%。至於鰂魚涌太古城呎價升幅達8.2%，為眾屋苑最高。



綜合市場資料，上述十個主要屋苑，2月份暫錄逾150宗買賣，佔7個平均呎價向上。太陽物業宏惠強指出，黃埔花園本月平均呎價上升至約1.68萬元，屋苑不少準買家已觀望樓市兩至三個月，見平盤持續被吸納，農曆新年後遂積極睇樓，加快入市。



另外兩個成交量超越上月的二手屋苑，包括鰂魚涌康怡花園及太古城。其中康怡花園錄10宗買賣，多出25%。中原趙鴻運則稱，太古城二月暫錄23宗買賣，較上月多25%，平均實用呎價漲至1.97萬元。



他解釋，該屋苑氣氛熾熱，主因是小陽春期購買力釋放，加上受低息、股市向好，以及中美貿易戰緩和等利好因素刺激，準買家見成交價低位回升，紛紛入市。



趙氏又稱，盤源近日開始短缺，連租約盤都有承接，新近錄得的冠天閣極高層E室，實用面積714方呎，租約至年底才屆滿，但有外區客因預計遲買會更貴，只獲業主減價40萬元，即以1,510萬元購入，呎價21,148元。



新界上車盤交投則下跌，代理表示，天水圍嘉湖山莊本月錄27宗成交，比1月全月少40%，但平均呎價則升約4%至10,334元，為近4個月以來再度升穿1萬元。由於細單位及特色戶成交增多，業主叫價趨進取，買家很多時要追價才可入市。而沙田第一城交投更挫逾64%，本月均價則升約8.1%至16,448元。



此外，各區都再現搶盤個案。美聯鍾家豪指出，荃灣中心2座中低層D室，實用面積377方呎，由於原業主決定與子女居住，上月底將單位放盤，並獲兩組客爭購。其中區內租客睇樓僅約兩小時，以455.8萬元，較對手多8,000元購得心頭好，呎價約12,090元。單位約38年升值約37.6倍。



同時，市場錄高價成交，中原胡耀祖透露，馬鞍山新港城N座中層2室，剛售595萬元，以實用面積337方呎計，呎價17,656元屬近期理想水平。

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