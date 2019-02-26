【深度解構】千七億半新股鬆綁　沽壓料沉重

3月將迎來半新股解禁潮！4隻焦點半新股海底撈(06862)、美團點評(03690)、華興資本(01911)及華領醫藥(02552)合共有近31億股股份於月內解禁，以周一(25日)收市價計，總市值逾1,717億港元。



同於去年9月上市的4隻半新股中，以內地連鎖火鍋品牌海底撈的股價表現最標青，近日屢創上市新高，周一收報23元，較招股價17.8元累升29.21%。



海底撈的股份禁售期將於3月26日完結。該公司在公開招股時引入5名基礎投資者，以招股價認購合共約1.65億股，以周一收市價計，該批股份涉及市值38.02億元，即該5名基投帳面獲利近8.6億元。



市場擔心股價表現理想或成沽售「誘因」，信誠證券聯席董事張智威認為，解禁期將至，股價確是有下跌壓力。不過，以早前同樣面對股份解禁期的中國鐵塔(00788)及小米集團(01810)為例，兩公司股價於解禁期後表現強勢，因此相信要視乎不同公司而定，若沒有盈利基礎及前景的半新股要面對的沽售壓力將較大。



至於內地投行華興資本及內地餐飲外賣平台美團點評，均獲上市前投資者及基礎投資者撐場，但兩公司的基礎投資者均錄帳面虧損。據公司的招股書，華興資本上市前曾進行5輪融資，不計及可轉換債券部分，合共發行1.44億股優先股，3名基投合共認購3,083.62萬股。



華興資本股價周一收報21.9元，較招股價31.8元累跌逾31%。換言之，3名基投帳面虧損3.05億元。



美團涉及解禁股份約26.83億股，目前市值高達1,636億元。據招股書，美團上市前曾進行15輪融資，合共約25.13億股。公開發售時引入5名基投共持有1.69億股，美團股價周一收升3.83%報61元，但仍較招股價累跌逾11%。5名基投帳面蝕13.58億元。



基金界人士直言，禁售期屆滿，股票面臨拋售是業內常態。上市前投資者多為私募基金，基金或因到期壓力而選擇減持，至於減持多少，則因應各基金機構而異，但基本上不可能出現全部拋售。不過，他強調最重要仍是留意公司的基本面及價值，若上市時估值已過高，即使沒有禁售期，股價仍然會下跌至合理水平。



值得留意的是，華領醫藥並無引入基投。該公司在上市前曾進行5輪融資。據招股書，上市前投資者每股融資成本較招股價8.28元折讓20.7至94%不等。以該公司周一收報8.56元計，意味上市前投資者勁賺。



投行界人士解釋，公司在未上市前融資，為吸引投資者認購股份，會簽訂融資協議以確保公司於某時間內上市，而上市價通常須高於融資時的認購價，否則公司要作出巨額賠償，故上市前投資者可謂「必賺無疑」。

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