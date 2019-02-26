【市前重點睇】道指收升60點　油價急挫3%

●美匯指數反覆企96.4水平，港匯企7.848，離岸人民幣(CNH)高企6.68，圓匯跌至111.0水平，歐元升上1.136，英鎊漲至1.31水平。金價回至1,327美元。特朗普再批油價太高，油價急挫3%，布油跌至64美元水平，紐油低見55.08美元。道指期貨偏軟。



●美國總統特朗普暗示將與中國國家主席習近平舉行「簽約峰會」，但後又指出協議也「可能根本不會達成」。

-美國農業部長表示，中國預計將「相對較快地」進行下一輪美國大豆的採購，兩國經貿磋商還涉及玉米、乙醇、牛肉和家禽。



●道指收報26,091點，升60點或0.23%；標指收報2,796點，升3點或0.12%；納指收報7,554點，升26點或0.36%。 https://bit.ly/2ExjA2b

-美國股災預言家：「審判日」快到，轉持現金吧。 https://bit.ly/2U880js

-巴菲特：全球或已進入新常態，股市看起來十分便宜。 https://bit.ly/2SXYYJ6

-美國銀行清除危機時代痕迹，美林品牌將退出投行業務，投行業務將改名為美銀證券。

-通用電氣(GE)出售生物製藥業務。 https://bit.ly/2BOW7aU

-特斯拉盤後跌5%，美國證監會要求法院認定馬斯克推文違反協議。



●港股ADR指數收報28,962點，升3點。 https://bit.ly/2Ntb6Mp



●美國10年期國債孳息率升1.08個點子，報2.6626%。



●聯儲局前主席耶倫批評特朗普不了解宏觀經濟。 https://bit.ly/2IB4xbN



●紐約期油收報每桶55.48美元，跌1.78美元或3.11%；布蘭特期油收報每桶64.76美元，跌2.36美元或3.52%。 https://bit.ly/2U8j0gw

-特朗普指油價過高，籲油組放鬆減產。 https://bit.ly/2SZPJZ2

-外媒引述OPEC消息指，沙特及其他油組成員，均不會因為美國施壓而屈服。



●紐約期金收報每安士1,329.5美元，跌3.3美元或0.3%。 https://bit.ly/2NuBSUo



●英國富時100指數收報7,183點，升5點或0.07%；法國CAC指數收報5,231點，升16點或0.31%；德國DAX指數收報11,505點，升47點或0.42%。 https://bit.ly/2EwxJg8



●傳英國首相文翠珊預計將在周二(26日)內閣會議上，討論推遲原定3月29日的脫歐日期。

-反對黨工黨領袖郝爾彬屈服於其黨內議員的壓力，同意支持第二次脫歐公投。

-歐盟委員會發言人表示，歐盟沒有討論英國延期脫歐。

-歐洲理事會主席圖斯克稱推遲脫歐將是「合理」方案。



●中國銀保監指出，防範化解金融風險要打持久戰，緊盯房地產金融風險。



●中國證監會回應場外配資問題，要求證券公司加強異常交易監控。



●華為指出，圍繞電訊設備安全問題的討論對公司在歐洲的智能手機銷售「毫無」影響。



●壹傳媒又再賣產，擬售台灣高雄印刷廠套現「吊命」。 https://bit.ly/2T1XzBg



●《明報》母企少賺38%，張曉卿辭任非執董。 https://bit.ly/2Tk8HZC



●【地產專題】二手全面轉升？10大屋苑7個樓價跑贏上月。 https://bit.ly/2SqBtDq



─ ─ ─ ─ ─ ─

其他精彩新聞：A股牛到爆 滬綜飆近6%衝三千點關

https://bit.ly/2Edmisa



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

