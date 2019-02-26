巴里克提出以全股票方式收購Newmont

加拿大巴里克黃金(Barrick Gold)對美國紐蒙特礦業(Newmont Mining)發起敵意收購，以圖競爭成為全球最大黃金生產商。



巴里克周一(25日)提出以全股票方式收購，擬以2.5694股公司股票置換1股紐蒙特股票，交易價值178億美元。這意味對紐蒙特的估值為每股33.50美元，比上周五收盤價折讓8%。紐蒙特周一收跌1%，至36.1美元；巴里克收跌3.2%，至12.61元。



紐蒙特隨後發布聲明稱，此前公司已經認定巴里克的風險回報，在許多方面都較差，包括其相對低效的運營模式、股東回報的糟糕記錄和不利的監管風險；又指，這令公司先前宣布收購Goldcorp的計劃更有優勢。



紐蒙特上月宣布收購加拿大Goldcorp，計劃以0.328股公司股票外加0.02美元換1股Goldcorp股票，交易涉價100億美元，冀打造全球第一大黃金礦業公司。



隨着過去1年金價上漲，金礦行業一直在兼併整合。巴里克的收購若能完成，紐蒙特收購Goldcorp的交易將會泡湯，三大金礦公司的未來將打上一個大大的問號。



為降低生產成本，2018年9月宣布將以全股票交易方式收購Randgold，其後投資者紛紛指責金礦開採行業的資金管理不善，經營粗放等問題。





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