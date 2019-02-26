亞洲股市：日股穩升　久保田跌2%

美股收升；亞洲主要股市普遍下跌，日本央行行長黑田東彥稱，將密切關注消費稅上調對經濟的影響，但相信對家庭做成的負擔會較上次為小。



日本日經225指數早段升48點或0.22%，報21,576點。板塊方面，醫療保健股升1.1%，工業及通訊服務股齊升0.2%。個股方面，資生堂漲2%，日本運通、衛采醫藥及三井金屬礦業全線升逾1%，日產汽車升0.1%。



武田藥品升0.2%。美國食品藥品監督管理局(FDA)批准孤兒藥(Orphan drug)用於治療濾泡性淋巴瘤。



Mabuchi Motor跌0.2%。摩根大通將其評級由「買入」下調至「中性」。



從事產業機械等的久保田因鋼材價格上升，提高美國售價，將影響利潤；股價跌2%。



南韓首爾綜合指數跌0.2點或0.01%，報2,232點。DB保險及雙龍石油跌1%至2%，三星電子亦跌0.3%。



澳洲悉尼普通股指數跌53點或0.85%，報6,210點。板塊方面，資訊技術股跌近2%，地產及金融股分別跌0.8%及0.5%。個股中，氧化鋁挫7.5%，Wesfarmers亦跌逾6%。

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