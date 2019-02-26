【即市分析】比亞迪有勢追落後

東方產經「圖表Fun析」專欄作者桃桃：近日大市氣氛好轉，不少板塊輪流追落後，留意到沉寂已久的電動車股亦有起動迹象，周一(25日)見五龍動力(00378)、五龍電動車(00729)分別飆高21%及14%；充電樁概念股泰坦能源(02188)亦有11%升幅。



板塊突然有異動，會否是春江鴨洞悉先機而有所行動？暫時不得而知，但跟隨資金炒轉亦未嘗不可，看好行業發展，筆者都係首選隻龍頭股比亞迪股份(01211)。



該股上月中旬由43元邊展開反彈浪，周一高位曾見54元，成功收復俗稱牛熊分界線的250天線，10天線亦已升穿50天線現黃金交叉，且成交大增配合升勢，14日RSI動力有餘未盡，技術走勢偏強。該股近期走勢相對同業仍落後，短線回調風險不大，回吐若能守穩51元樓上值得小注一博，目標價先睇60元，跌穿48元止蝕。

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