【即市分析】A股牛沉睡三年多終於醒來﹗押注…

東方產經「北水頭等倉」專欄作者司慕渢：中美第7輪經貿高級別磋商結束，美國延後對華加徵關稅。另一方面，官媒引述領導人指股市成為國家核心競爭力。兩大利好消息刺激A股周一(25日)急升，滬、深兩市總成交突破一萬億元人民幣大關，兩大股指升逾半成，沉睡三年多的A股狂牛終於醒來！



受A股做好帶動，周一A股券商股全線漲停，都算係一個大市利好指標。老實講，目前內地經濟差係現實，房地產市場不能鬆綁亦不能爆煲，亦係事實。既然放水都唔係好起效，唯一一個尚餘的殺手鐧，就係催谷股市，以資產升值效應來帶動消費信心，刺激內部需求。



平心而論，2015年內地何嘗不是想這樣做，可惜A股大時代變成A股大冧市，仲要衰足3年幾。今時今日，A股經歷過去槓桿，今次「大時代2.0」會唔會成功，筆者都冇水晶球。之不過，亦聽聞外資坐咗唔少A股蟹貨走唔甩，會靠呢個浪做「安逃生」，到年中啲外資指數公司話增加或新納入A股入指數系列時，A股會唔會見高潮大散水，就不得而知了。



今時今日全球政經變幻莫測，睇得通一周股市走向都經已好叻，唔好話睇到年中。既然兩地股市人氣都咁似樣，相信會維持到一段時間，小注順勢而為未嘗不可。周一中資券商股已全線上揚。想追貨，亦可以留意投資收益回報受惠A股氣氛改善的內險股(保險股板塊表現：https://bit.ly/2rzVFea )。



周一銀保監會發布《關於進一步加強金融服務民營企業有關工作的通知》，其中明確支持保險資金投資銀行發行的二級資本債券和無固定期限資本債券，加快研究取消保險資金開展財務性股權投資行業範圍限制，規範施戰略性投資等。換言之，險資投資渠道將擴闊，料有利板塊表現。



綜觀內險股周一隨升市起動，新華保險(01336)、中國人壽(02628)、中國財險(02328)、中國太平(00966)、中國平安(02318)及中國人民保險集團(01339)升幅均約半成或以上。基本上，大部分內險股股價都已重上牛熊分界線(250天線)，雖然其升幅暫時可能不及券商股，但表現已遠勝孭住民企死活大包袱的內銀股。



走勢上，以國壽的表現最具指標性，皆因呢隻股積弱多年，今年以來的大升浪，實在令人眼前一亮。但美中不足係升穿250天線(現處19.5元)，未有回頭就係咁飆到上22元。若然未有貨在手，不妨留意若短期回吐成功考驗250天線承接，就唔好再錯失機會，博好似2016年尾咁展開升浪，有機會衝番上26元水平。如果論落後，可以留意中國太保(02601)，短線確認升穿32元關的話，下一目標睇36元水平，回吐支持在29元。



至於話坐蟹貨多年，如今難得返家鄉，應否沽貨落車？筆者認為，若然批貨蟹咗好耐，心理壓力太大，想甩身先行走一轉，都唔係冇得諗。事實上，呢轉升勢頗急，即使係大升浪，短線都有回吐機會，期間波動料可提供操作空間，怕只怕沽貨後冇睇位買番。不過，若然持貨預咗長期作戰，唔急套現，咁就一動不如一靜，候高再作部署。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

