A股快報：美國基因治療新突破　中源協和等相關股漲停

美國基因療法領域發生兩大事件，刺激納斯達克生物科技指數升至4個月新高。中國相關股份有炒作，中源協和(600645.SH)、冠昊生物(300238.SZ)及佐力藥業(300181.SZ)全線升停板，復星醫藥(600196.SH)抽升逾8%，新開源(300109.SZ)、安科生物(300009.SZ)及貝瑞基因(000710.SZ)漲超過5%，華大基因(300676.SZ)揚升近7%。



基因編輯先驅Crispr Therapeutics與其合作夥伴Vertex Pharmaceuticals公布CTX001基因療法首次在人類身上試驗，涉及一名患有罕見乙型地中海貧血的患者第1次接受基因療法的治療。Crispr Therapeutics周一(25日)股價一度飆26.5%，創其史上最大日中升幅。



另外，瑞士生物醫藥巨頭羅氏公司斥48億美元收購美國生物技術公司Spark Therapeutics。



基因治療領域日漸受市場關注，中國2016年已將生物醫藥列入國家5年計劃。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

