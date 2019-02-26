A股快報：TCL加入摺芒機熱潮　發布新款手機及平板

繼三星電子、華為發布摺芒手機後，外媒報道，內地廠商TCL集團(000100.SZ)亦在世界通訊大會(MWC)展示多款摺芒手機或平板電腦，分別採用上下摺疊和左右摺疊的方式，也有與三星Galaxy Fold類似的版本。



據悉，公司計劃推出的摺芒裝置包括2款智能手機、2款平板電腦，以及1款可以捲在手臂的手機。



該批摺芒裝置採用AMOLED螢幕，由TCL旗下華星電光生產，並首創名為DragonHinge(龍鉸)的摺疊螢幕鉸鏈技術。其中，摺芒手機備有2種不同的屏幕連接方式，分別是鉸鏈型和類似三星Galaxy Fold的機械結構。採用龍鉸轉軸設計的手機，展開尺寸為7.2吋，摺起後，機身貼近平整疊合，屬窄邊框設計，屏佔比高達90.73%。



另一款手機屬處於概念設計，外形如銀包般，屬上下摺疊，螢幕尺寸相對較細。



TCL股價偏軟，現跌0.2%，報3.44元人民幣。在港上市的TCL電子(01070)則升1.2%。



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