NABE調查：逾75%經濟學家料美國2021年底前陷衰退

美國全國商業經濟協會(NABE)調查顯示，超過3/4的企業經濟學家預計，美國到2021年底將陷入經濟衰退期；同時多數人估計聯儲局今年仍會加息。



該調查每半年舉行一次，此次於1月30日至2月8日對近300位成員進行。調查顯示，10%的受訪人士預計今年開始出現經濟衰退，42%預計會在明年出現，25%預計會在2021年開始出現，其他人預計經濟衰退會遲於2021年或不發表意見。



對於聯儲局資產負債表正常化的影響，NABE成員存在分歧。對短期利率影響方面，1/5成員表示沒有影響，1/5表示利率會增加25個基點，1/5表示將上升50個基點或更多。其餘受訪者表示不知道或不表達意見。



23%受訪人士預計，聯儲局會將主要利率上調50個基點至3%之後才開始降息。11%受訪者表示下一次利率行動將是寬鬆政策。



宏利資產管理首席經濟學家Megan Greene表示，NABE成員對美國利率路徑和縮表的看法和市場存在分歧；市場預計2019年不再加息，大多數NABE成員預計會加息一到兩次。



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