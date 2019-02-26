【即市分析】3個入市買貨的理由

東方產經「股博士隨筆」專欄作者股博士：港股周一(25日)主板成交增至1,687億元，A股滬深兩市總成交更突破1萬億元人民幣。兩地股市牛氣沖天，與疲弱的經濟景氣形成強烈對比。



到底如今應否入市追貨，相信係唔少投資者最想知道的問題。基本上，要入市買貨，可以隨手找來3個充分理由。



首先，是國策概念的支持。國家領導人明確表示股市乃國家核心競爭力要素，增強金融服務實體經濟能力。作為金融系統的重要組成部分，資本市場在金融運行中具有牽一髮而動全身的作用。這是2015年A股大冧市以來，首次由官媒轉述領導人對股市的正面評價，其意義深遠，不要低估上升動力。



其次是，從今年初中國人民銀行全面降準，基本上可以確認去槓桿已告終，意味槓桿將重新逐步增加。正所謂「魚缸有水，魚兒則活」，這是看好A股的一大道理。



第三，基本上，這3年多內地已為A股去蕪存菁作出一番努力，並改革了金融監管，加上外資流入情況轉趨活躍，年內尚有國際指數公司研納A股入指數系列，皆有利A股估值提升。



整體而言，且別低估今次A股的升勢，成交表現說明牛市已回歸，好好把握機會，逢回吐吸納。建議押注重磅或國策類股，中資金融股如中國人壽(02628)、新華保險(01336)、中信證券(06030)，以及具追落後概念的工商銀行(01398)。



另消費股板塊如家電股，則可吼創維數碼(00751)，TCL電子(01070)、海爾電器(01169)及海信家電(00921)，以及新能源汽車龍頭股比亞迪股份(01211)，亦可關注。



補充一句，升到上呢啲水平，當唔少低位坐貨上來的好友都在沽貨獲利，現時才入市追貨感「畏高」乃人之常情，必須要有點勇氣。反正看官別低估國策的力量，現階段小注跟炒重點股份，該還未算太遲。

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