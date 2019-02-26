【即市分析】港交所值得候低開Call

東方產經專欄作家Handsome哥：近期中港股市成交激增，係咪預視港股新一個周期已經開啟就咪肯定，不過對券商股而言就一定係好事，香港交易所(00388)近期股價亦愈升愈有，基本上跟隨大市成交級級上，睇走勢就勁到爆，咁究竟可唔可以順勢追Call呢？



從基本面睇，港股後市無論真係牛氣回歸，還是彈埋最後一浸就急跌，相信港股短期成交都唔細，港交所盈利前景亦唔會太差。不過，要留意的是，該股將於明日(周三)公布業績，此前資金會否轉趨觀望成為疑問，再考慮到短期股價累升甚急，現時MACD牛叉雖然持續，惟14日RSI亦已高見78進入超買區，增加短期先行整固一輪再上的可能性，並提供了難得的趁低開Call機會。



港交法興購(27835)，2019年12月到期，行使價300.99元，實際槓桿約5.8倍，溢價約16%。

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