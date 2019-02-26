港股格局：陳炳強料衝上三萬關始回吐

悠誠資產管理首席投資總監陳炳強表示，港股近期受惠中美貿易談判有進展，加上A股大升帶動而做好，惟消息大部分已反映，恒指現階段料於29,000點作初步整固。市場憧憬中美貿易談判將有好消息公布，相信可支持港股稍後進一步向上，料可衝上30,000點水平始現回吐。



A股方面，他認為市場資金持續流入，加上預期往後有更多政策出台支持股市，將推動A股進一步向上，預期滬綜指於3,000點見初步技術阻力後，仍有力再上，短期可再衝上3,200點。



個股方面，瑞聲科技(02018)發盈警，預期截至3月底止首季盈利按年減少約65%至75%。他認為消息將拖累股價失守48港元，或下試38元水平，建議投資者以觀望為主，不應貿然博反彈。



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