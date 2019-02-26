新股專輯：基石藥業專注腫瘤藥物研發

新股熱鬧，周二(26日)有3隻新股掛牌，包括本港第6隻未有盈利生物科技股基石藥業(02616)、浙江省綜合型房地產開發商德信中國(02019)及內地紡織製造商及印染公司納尼亞集團(08607)。



基石藥業執行董事、主席兼首席執行官江寧軍表示，公司正在發展階段，目前有11個註冊臨床實驗，預計2020年至2021年有多個藥物上市。



他又指，生物製藥市場競爭激烈，有助行業健康發展，公司日後亦會繼續專注腫瘤藥物研發。



德信中國執行董事兼董事長胡一平指，公司會繼續專注在長三角，並以發展全國為策略。



常務副總裁方靜指，房地產行業有波動是正常現象，公司會對相關週期進行監測及分析，而隨着城市化建設加快等，對行業前景有信心。



至於內地對樓市調控，她認為調控是為了行業的長遠健康發展，公司有能力應對變化。而2016年負債水平較高，主要由於當時要擴展項目投資，但現時負債率已在合理水平，未來會按風險控制措施，將負債率控制在合適水平，在發展及負債上取得平衡。



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