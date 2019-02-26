騰訊去年App營收冠全球

數據統計公司App Annie公布2018年全球熱門手機應用程式(App)發行商排行榜，前兩席為中國兩大遊戲公司騰訊(00700)及網易。



值得注意是，全球遊戲主機三大巨頭之一的任天堂，排第僅為第40位。



上述排行榜以2018年全球iOS與Google Play商店綜合收入為標準，名次愈高，意味其在App上所得收入愈多，是次有52家公司入榜。



排名第3為動視暴雪，主要得益於《爐石傳說》手遊版的流行；第4名為萬代南宮夢；第5及第6位分別為南韓Netmarble與日企Sony；第7位是部落衝突開發商Supercell；第8至10位順序為日本最大社交網站之一的mixi、愛爾蘭Playrix、以及日本LINE。



其餘打入榜單的企業還包括巨人網絡、IGG(00799)、FunPlus、智明星通、快手及遊族等。



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