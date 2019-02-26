特朗普喊貴有用嗎？瑞銀︰仍認為沙特希望看到高油價

國際油價逼近每桶70美元之際，美國總統特朗普再次敦促油組保持充足供應，因為「世界太脆弱」，無法承受油價上漲。消息傳出後，油價隔夜一度下跌近3%，布蘭特原油跌穿每桶65美元關，紐約原油跌至55.0美元。



亞洲市兩者最新分別企64.7美元及55.2美元水平。



儘管美國急劇增加原油及頁岩油出口，但在油組及其盟國(OPEC+)減產以及美國對委內瑞拉和伊朗石油出口施加制裁下，今年油價已急漲約23%。



瑞銀駐蘇黎世的分析師Giovanni Staunovo表示，仍然認為沙特希望看到更高的油價，並將履行12月商定的減產。去年12月OPEC+同意每天減產120萬桶。



高盛則估計，油價可能從當前水平上漲高達12%。報告指，沙特目前的減產速度，超過美國頁岩油可填補的缺口，而委內瑞拉的供應中斷局面可能會在未來幾個月加劇，由此3至4月石油市場可能繼續顯著收緊，布油可能很容易達到每桶70至75美元區間，但這種情況可能會「稍縱即逝」，重申預測年底布油目標價為60美元。



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