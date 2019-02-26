【大行報告】瑞聲遭狂踩　大摩睇33元

瑞聲科技(02018)周一收市後發盈警，多間大行隨後唱淡股價，當中摩根士丹利把目標價大削至33港元，較最新價51.25元仍有逾35%跌幅。瑞聲周二曾急挫逾14%。



大摩指，瑞聲發首季盈警差於預期，將其投資評級由「持有」下調至「減持」，目標價由40元降至33元，相當於預測2019年市盈率13.1倍，料其今年收入會按年倒退17%，估計其聲學業務會按年跌15%、觸覺產品會按年跌下滑40%，而光學產品則按年升51%，並下調其2019年每股經調整盈利預測33%至2.13元人民幣，降低其2020年每股經調整盈利預測34%至2.1元人民幣。



目前至少有3間大行把其目標價調低，除大摩外，瑞信同樣把目標由39.1元降至33.2元，評級為「跑輸」。里昂給予「減持」評級，目標價由50元削至35.27元。



大和的看法較正面，給予「持有」評級，目標價為60元。不過，綜合市場上40位分析師，有57.5%給予其投資評級為「持有」、25%為「買入」、17.5%為「減持」。



瑞聲周一公布指公司預期截至2019年3月31日止首季未經審核股東應佔綜合溢利將下跌至2.8億至3.9億元人民幣之間，較2018年同期大跌約65%至75%。



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