人民幣Hibor：隔夜息升至2.67厘 CNY曾低見6.7
2019年02月26日 11:20
東網電視更多新聞短片
(法新社圖片)
離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息回升至2.67厘；1及2星期、1至2個月拆息由2.77至2.97厘；3、6及12個月拆息介乎3.04厘及3.45厘。
26/2/2019
隔夜 2.67244厘
1星期 2.77600厘
2星期 2.80667厘
1個月 2.84067厘
2個月 2.97400厘
3個月 3.04467厘
6個月 3.19167厘
12個月 3.45000厘
25/2/2019
隔夜 2.34600厘
1星期 2.40167厘
2星期 2.52333厘
1個月 2.61500厘
2個月 2.81933厘
3個月 2.97067厘
6個月 3.13700厘
12個月 3.39333厘
人民幣兌美元走勢反覆，離岸人民幣(CNH)由6.6802，回軟至6.6856，最新報6.6903；在岸人民幣(CNY)則由6.7032，回升至6.6870，最新報6.6936。
－－－－－－
《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！
遊戲下載：
https://goo.gl/i2t1yj
東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機
http://bit.ly/2sLtGDm