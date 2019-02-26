人民幣Hibor：隔夜息升至2.67厘　CNY曾低見6.7

離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息回升至2.67厘；1及2星期、1至2個月拆息由2.77至2.97厘；3、6及12個月拆息介乎3.04厘及3.45厘。



26/2/2019

隔夜 2.67244厘

1星期 2.77600厘

2星期 2.80667厘

1個月 2.84067厘

2個月 2.97400厘

3個月 3.04467厘

6個月 3.19167厘

12個月 3.45000厘



25/2/2019

隔夜 2.34600厘

1星期 2.40167厘

2星期 2.52333厘

1個月 2.61500厘

2個月 2.81933厘

3個月 2.97067厘

6個月 3.13700厘

12個月 3.39333厘



人民幣兌美元走勢反覆，離岸人民幣(CNH)由6.6802，回軟至6.6856，最新報6.6903；在岸人民幣(CNY)則由6.7032，回升至6.6870，最新報6.6936。



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