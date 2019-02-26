人民幣Hibor：隔夜息升至2.67厘　CNY曾低見6.7

2019年02月26日 11:20
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    (法新社圖片)

    離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息回升至2.67厘；1及2星期、1至2個月拆息由2.77至2.97厘；3、6及12個月拆息介乎3.04厘及3.45厘。

    26/2/2019
    隔夜 2.67244厘
    1星期 2.77600厘
    2星期 2.80667厘
    1個月 2.84067厘
    2個月 2.97400厘
    3個月 3.04467厘
    6個月 3.19167厘
    12個月 3.45000厘

    25/2/2019
    隔夜 2.34600厘
    1星期 2.40167厘
    2星期 2.52333厘
    1個月 2.61500厘
    2個月 2.81933厘
    3個月 2.97067厘
    6個月 3.13700厘
    12個月 3.39333厘

    人民幣兌美元走勢反覆，離岸人民幣(CNH)由6.6802，回軟至6.6856，最新報6.6903；在岸人民幣(CNY)則由6.7032，回升至6.6870，最新報6.6936。

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