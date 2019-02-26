m18講場：3新股登場　小加滿場飛

新股市場熱鬧，今日(26日)有3隻新股首掛，包括香港第6隻未有盈利的生物科技股基石藥業(02616)、中國浙江省綜合型房地產開發商德信中國(02019)，以及中國紡織製造商及印染公司納尼亞集團(08607)。



場面咁熱鬧，港交所(00388)行政總裁李小加自然要到賀，現場見小加開心到滿場飛；又難怪，自從去年4月改革上市規例，至今已經有6隻未有盈利生物科技股在港上市，改革咁成功，當然開心啦！



但小加在台上同3間公司管理層對住個電子屏幕係咁傾；可能眼花撩亂，德信中國嘅管理層搵唔到自己公司塊螢幕，小加於是即刻幫手搵。



而台下，又有好多投行界人士搵佢傾噚日A股表現；不過佢就以聽為主，無評論個市。小加做投行出身，斷估對A股前景自有心得，但要佢「開金口」，以佢依家個身份，又有啲為難喇。

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