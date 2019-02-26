華為危機︰Vodafone敦促美國分享相關安全情報

綜合媒體報道，在巴塞降拿世界移動通訊大會(MWC)上，Vodafone CEO Nick Read呼籲，美國情報官員應分享有關華為的一切證據，以便歐洲可以決定是否採用該公司技術。



Read稱，不知悉有任何美國證據被提交給了電信運營商或安全服務機構，這令有關華為的一些警告實際上沒有根據。而將華為擋在歐洲門外，將導致Ericsson和諾基亞的壟斷，進而使網絡安全保障被削弱，亦會出現效率低下等問題。



BT Group消費者分部CEO Marc Allera表示，由於華為依然有可能面臨限制，BT必須為「每一種可能性」做好計劃，同時與政府和安全部門討論網絡設計問題。



英國目前正對華為進行兩項審查，包括國家網絡安全中心的技術審查，預計很快便可結束，據悉將會加大對華為流程的批評，但認定風險是可控的；另外是數碼、文化、媒體和體育部對電信供應鏈的審查，預計將於春季發布報告。



另方面，有報道指，歐洲正對美國推進《澄清合法海外使用數據法案》（Cloud法案）提高警覺。根據該法案，所有美國雲服務提供商，包括微軟、IBM以及亞馬遜等公司，當它們接到政府指令時，必須向美國當局提供存儲在其服務器上的數據，無論服務器位於何處。由於這些企業控制着歐洲很大一部分雲計算市場，因此該法案可能會使美國有權獲取歐洲大部分個人和公司的信息。



與此同時，華為德國消費者業務董事總經理William Tian則在MWC稱，安全問題沒有影響公司的手機銷售，今年頭兩個月在德國的智慧手機銷量增長1倍。





－－－－－－





《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj







東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

