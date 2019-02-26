【即市分析】聯想集團逆市展強勢

東方產經「股博士隨筆」專欄作者股博士：聯想集團(00992)自上周公布一份令市場滿意的成績表後，股價強勢未完，即市再創岀7.28元的52周新高，現仍逆市升3%報7.13元。



集團第三財季業績虧轉賺2.33億美元，扭轉上年同期蝕2.89億美元。多間大行就此發表報告唱好，其中野村認為聯想盈利能力所存在之風險已大幅減少，更指其目前估值吸引，並提供吸引風險回報，料盈利能力續改善，及於個人電腦及伺服器板塊鞏固定位的情況下，股價將會提升，故將其評級升至「買入」，目標價自5.6元上調至8.2元。



該股日前升穿6元的多頂阻力後，股價升勢持續，由於市場對其業務前景存憧憬，相信股價整固後仍有力再上，惟始終短線累升已多，上升動力似有減弱，不妨待股價回調至7元邊再作部署，目標價睇8元，跌穿6.8元支持止蝕。

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