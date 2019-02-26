【瑞通推介】國壽回吐　資金即市上車追Call

瑞通認股證牛熊證銷售部：中美貿易戰休戰期延長，道指隔晚最多曾升209點，收報26,091點，升60點或0.23%。



美國押後原定3月1日向中國加徵關稅的期限，加上A股急升，恒指周一(25日)曾高見29,009點，收報28,959點，升143點或0.5%，大市成交增至1,687億港元。恒指周二(26日)早段調整逾100點，於28,800點水平整固。其好倉(牛證及認購權證)周一淨流出逾4,300萬元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1.1億元，反映投資者預期調整將至。



中國人壽上周舉行投資者日後獲券商唱好，料其壽險業務有大改善，加上A股向上，市場憧憬有利險股投資收益，帶動該股周一收升6.8%，是表現最好藍籌，並創8個月高位。股份周二早段稍回吐1%，續於22元以上整固，早前高位21.25元已由阻力變為支持。周一港股通淨流入最多的個股是該股，淨流入金額7.74億元。輪證資金流方面，其好倉周一錄逾1,000萬元資金淨流出，淡倉同日錄逾390萬元淨流入。



內地提出股市將成為國家重要核心競爭力組成部分，配合市場憧憬中美兩國貿易談判順利，刺激人民幣匯價轉強、A股飆升。滬綜指與深成指周一齊升逾5%，兩市成交額增至逾萬億元人民幣，創超過3年新高。追蹤富時中國A50指數的南方A50創8個月高位，周一以近全日高位14.4元收市，成交配合下大升6.4%，14日RSI進入70以上的超買水平。不過A股周二早段回軟，該股跟隨略回，於14.3元附近上落。其好倉周一錄逾1,200萬元資金淨流入，淡倉同日錄逾320萬元淨流入。



受惠A股交投轉旺、中金發表報告看好中資券商今年有望實現盈利築底回升，板塊昨顯著做好，相關A股集體漲停。中信證券周一走高4.2%，曾升至21.2元創52周高，對比年初累升幅度超過5成。周二早段其股價續升逾1%，再度挑戰21元，暫時連升5個交易日。分別有逾820萬和50萬元在周一淨流入其好倉和淡倉。



國家主席習近平強調深化金融供給側結構性改革及金融改革開放，另內地去年第4季度末商業銀行不良貸款率降至1.83%。建設銀行周一升2.9%，報7.14元，創近半年高。股價周二早段變化不大，250天線(7.04元)料有較大支持。周一有16億元經港股通淨流出該股，輪證資金流方面，周一有近4,800萬元淨流入其好倉，同日淡倉錄約37萬元淨流入。



瑞通相關認股證之選擇：

國壽輕微價外、中短期購證(18702)，行使價24元，2019年6月到期，實際槓桿9.1倍。輕微價外、短期沽證(27226)，行使價19.89元，2019年5月到期，實際槓桿9.4倍。



南方A50價內、中短期購證(14460)，行使價14.3元，2019年7月到期，實際槓桿7.7倍。



中信證券價內、長期購證(27135)，行使價18.9元，2019年12月到期，實際槓桿3.3倍。



建行輕微價外、中短期購證(16235)，行使價7.89元，2019年7月到期，實際槓桿10.6倍。輕微價外、中短期沽證(24569)，行使價6.28元，2019年8月到期，實際槓桿8.4倍。



瑞聲科技價外、中年期購證(14728)，行使價73.9元，2019年10月到期，實際槓桿3.9倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(61859)，收回價28,410點，槓桿比率45.2倍。N類熊證(65076)，收回價及行使價29,500點，槓桿比率35.3倍。



國壽熊證(66027)，收回價23.8元，槓桿比率12倍。



南方A50牛證(57773)，收回價12.11元，槓桿比率5.3倍。



建行牛證(68155)，收回價6.58元，槓桿比率11倍。熊證(63090)，收回價7.36元，槓桿比率15.2倍。



騰訊牛證(67042)，收回價330.1元，槓桿比率19.3倍。熊證(67044)，收回價359.9元，槓桿比率17.5倍。



瑞聲科技牛證(69049)，收回價45.3元，槓桿比率3倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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