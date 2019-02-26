樓價UPDATES：錦綉花園叫價進取

元朗錦綉花園近日盤源增多，但普遍業主叫價依然進取，本月至今錄5宗成交，平均實用呎價約13,045港元，最新有單號屋以958萬元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區

●小西灣藍灣半島7座中層H室，實用面積565方呎，三房套間隔，以890萬元售出，實用呎租15,752元。



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九龍區

●將軍澳清水灣半島5座高層F室，實用面積525方呎，兩房間隔，以693萬元成交，實用呎價13,200元。



●美孚新邨1期百老匯街16號低層B室，實用面積1,329方呎，四房套房間隔，屬屋苑「凸海」單位，原開價1,980萬元，買賣雙方議價後，獲同區換樓客以1,900萬元承接，實用呎價14,296元。



●大角咀港灣豪庭1座中層C室，實用面積603方呎，四房套房間隔，以1,100萬元易手，實用呎價18,242元。



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新界區

●上水中心6座低層D室，實用面積623方呎，三房間隔，以月租2萬元租出，實用呎租32元。



●粉嶺牽晴間2座低層H室，實用面積393方呎，兩房間隔，以520萬元易手，實用呎價13,232元。



●沙田第一城11座中層E室，實用面積504方呎，三房間隔，議價後以738萬元易手，實用呎價14,643元。



●大圍翠景花園2座高層H室，實用面積707方呎，三房間隔，議價後以993萬元易手，實用呎價14,045元。



●元朗錦綉花園紫荊西街單號屋，實用面積840方呎，三房間隔，開價1,000萬元，經議價後減價42萬或約4%，以958萬元沽出，實用呎價11,405元。



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