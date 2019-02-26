安踏體育：全年多賺32%　末期息28仙

安踏體育(02020)公布，截至去年12月底止錄得股東應佔溢利約為41.02億元人民幣(下同)，按年增長32.87%，每股基本盈利152.82分，派末期息28港仙。



該公司公布，去年第4季公司品牌產品之零售金額(按零售價值計算)，按年錄得10至20%的中段增長；全年計，亦錄得10至20%的中段增長。



第4季其他品牌產品(包括2017年10月1日後中加入集團的品牌)的零售金額，按年錄得80至85%的升幅；全年計，錄得85至90%的升幅。



另外，自3月1日起，呂鴻德因須專注其他事務，辭任獨立非執行董事、薪酬委員會及提名委員會主席，及審核委員會成員之職務；梅志明獲委任為獨立非執行董事及審核委員會成員。



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