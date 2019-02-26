【午市重點睇】美匯回至96.3　英鎊企1.314

●美匯指數在亞洲市跌至96.3，圓匯報110.8；歐元兌美元升至1.136；英鎊報1.314。港匯跌至7.849。在岸、離岸人民幣在6.69水平。金價曾見1,330美元，布油企64.70美元，紐油報55.23美元。道指期貨續向下。



●恒生指數半日跌148點或0.51%，報28,810點，券商股回吐，瑞聲一度挫逾14%。https://bit.ly/2GKLbz8

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