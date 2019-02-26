【高盛推介】績前部署港交所購沽證

高盛(亞洲)有限責任公司：香港交易所周一(25日)最高見275港元，創11個月新高，收報273.8元升約2.6%，為連續第6日上升，累計升約9.1%。



港交所將於周三(27日)公布業績，市場預測去年純利介乎91.87億至96.63億元，按年升24.1至30.5%，券商普遍給予「買入」等看好投資評級。



上周四及上周五(21及22日)共錄得約4,520萬元資金流入認購證，為同期最多資金流入的窩輪相關資產。上周二至上周四共錄得約310萬元資金流入認沽證，上周五則錄得不足10萬元資金流出。



港交所認購證(27648)，行使價301.08元，實際槓桿6.02倍，到期日2019年12月20日，為近日熱門條款產品中，最高槓桿之一。



認沽證(24010)，行使價237.8元，實際槓桿9.69倍，到期日2019年7月24日，低面值、中年期兼高槓桿。



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