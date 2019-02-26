渣打稅前溢利逾38.5億美元　低過預期

渣打集團(02888)公布，2018年除稅前溢利為38.57億美元，按年增逾28.13%，略遜市場預期；派末期息0.15美元，即全年派息0.21美元。



經扣除重組及其他項目後，該行去年除稅前法定溢利僅增5.5%至25.48億美元，純利跌13.53%至10.54億美元。



期內，經營收入增4.75%至149.68億美元，經營支出3.39%至104.64億美元，收入增長率高於支出增長率1.36%(Positive Jaws)。



反映股東投資回報的有形股本回報率(ROTE)增1.2個百分點至5.1%；普通股權一級資本比率(CET1)升0.6個百分點至14.2%，高於集團13至14%的目標，意味銀行資本充裕。至於反映銀行盈利能力的淨息差增0.03個百分點至1.58%。



渣打集團行政總裁溫拓思在業績報告公布新目標，將改善資金及資本效益，令剩餘資本用作再投資或回饋股東，冀在2021年或之前令有形股東權益回報達到至少10%，而收入的複合年均增長率維持於5至7%。



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