【瑞銀推介】中資金融股輪證攻略

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事周國威：受惠中美貿易談判進展，巿場氣氛轉好，不過周一(25日)的A股走勢，更大程度是受惠於內地官員及報章的評論，國家主席習近平表示金融是國家重要的核心競爭力，有報章分析指巿場憧憬內地將再次支持股巿。



另外，銀保監表示「結構性去槓桿達到預期目標，經濟的宏觀槓桿率已改變過去年均增加10多個百分點的勢頭，去年以來趨於穩定」，有關言論亦值得留意，看是否會被巿場解讀為內地去槓桿會減慢甚至暫停。



而A股周一的表現非常強勁，滬綜指急升近6%重上2,900點。而港股則個別發展，除中資金融股受惠A股表現而急升外，其它板塊如濠賭股、地產乃至騰訊控股都逆巿偏軟。投資者如希望順勢而為追CALL或牛的話，可繼續考慮中資股作主題。



A股ETF：

南方A50認購證(16715)，行使價14.28元，2019年6月到期，有效槓桿約8.6倍。牛證(62624)，收回價12.8元，2019年9月到期，有效槓桿約9.1倍。熊證(63568)，收回價15.38元，2019年10月到期，有效槓桿約10倍。



安碩A50認購證(27377)，行使價14.74元，2019年8月到期，有效槓桿約7.0倍。



內銀：

建設銀行認購證(25515)，行使價7.78元，2019年8月到期，有效槓桿約10倍。



工商銀行認購證(25517)，行使價6.88元，2019年11月到期，有效槓桿約6.8倍。



農業銀行認購證(25520)，行使價4.01元，2019年7月到期，有效槓桿8。



交通銀行認購證(22646)，行使價7.38元，2019年7月到期，有效槓桿約9.4倍。



內險：

中國人壽認購證(27392)，行使價22.05元，2020年2月到期，有效槓桿約4.1倍。



新華保險認購證(13370)，行使價40.88元，2019年4月到期，有效槓桿8。



中國太保認購證(28022)，行使價32.63元，2019年7月到期，有效槓桿6。



券商：

中信證券認購證(28019)，行使價20.88元，2020年3月到期，有效槓桿約2.7倍。



中國銀河認購證(14605)，行使價4.48元，2019年4月到期，有效槓桿約4倍。



HTSC(華泰證券)認購證(21485)，行使價16.7元，2019年4月到期，有效槓桿約6.4倍。



海通證券認購證(26830)，行使價10.88元，2019年8月到期，有效槓桿約3.9倍。



免責聲明：由瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事周國威發出。本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。



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