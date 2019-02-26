【高盛推介】追蹤建行認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：建設銀行周一(25日)最高見7.15港元，創近半年高位，收報7.14元升約2.9%



國務院早前在國常會會議列出多項措施，支持內銀企業多渠道補充資本，有券商因此看好內銀股後市表現，當中給予建行「推薦」投資評級，目標價10.77元。上周5個交易日共錄得約700萬元資金流入其認購證。



建行認購證(17177)，行使價7.39元，實際槓桿13.05倍，到期日2019年5月28日，為行使價6.9至7.5元間、兩個月期以上產品中，最高槓桿。



認購證(26096)，行使價7.89元，實際槓桿12.32倍，到期日2019年7月24日，價外、高槓桿兼低街貨。



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