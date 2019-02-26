【一眼睇晒】大行點睇「老鮑」的利率及縮表步伐？

聯儲局主席鮑威爾今晚(周二)發布半年度國會證詞，假如其措辭「偏鴿」，預計將引發一波美元下行。而美國利率策略師們重新審視聯儲局1月政策會議紀錄所透露的信號，在3月聯邦公開市場委員會(FOMC)會議公布更多細節之前，許多人仍然預計今年會加息1次。



【巴克萊】

-預計聯儲局今年加息1次

-預計3月宣布將在第4季度結束縮減資產負債表



【摩根士丹利】

-就資產負債表政策而言，聯儲局第一步將是溝通MBS再投資將如何結束

-聯儲局將不會在3月提出完整的按揭抵押證券(MBS)再投資策略

-FOMC將把MBS的本金再投資到美國國債



【摩根大通】

-目前預期再投資在10月/11月恢復，屆時儲備金約1.25萬億美元

-原先預期恢復再投資時間為2020年4月至5月儲備金降至1萬億美元之時

-預計聯儲局今年12月將加息1次

-注意到聯儲局「對通脹的看法不斷變化」



【富國銀行】

-預計聯儲局可能在2019年加息1次

-10年期孳息率年底約為3.10%



【美國銀行】

-基本情境假設是美國國債孳息率保持區間盤整走勢，直至通脹前景回暖

-年底10年期孳息率將被逐步推升至3%





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