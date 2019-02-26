【即市分析】基建鐵路股攻守兼備

東方產經「薦神」專欄作者帥哥：A股今早(26日)繼續強勢，惟港股兩萬九關口屢攻不破，恒指現跌逾百點。既然大市未能跟隨外圍升勢，不妨繼續炒股唔炒市策略。其中基建鐵路股逆市突圍，中國中鐵(00390)、中國中鐵(00390)及中國中車(01766)即市齊齊創出52周新高；中國交通建設(01800)亦升逾3%，現報8.84元。



展望2019年，穩槓桿將成內地政策主軸。由於拉動經濟「三頭馬車」當中的外貿持續疲弱，相信加大基建投資力度仍是今年的一個工作重點。據內媒指，今年中國鐵路總公司鐵道債發債額度達3,000億元人民幣，較去年增加25%。另外，今年全國鐵路投資有望再超過8,000億元人民幣，甚至或創歷史新高。



事實上，A股牛市重臨，中資股投資價值浮現，基建鐵路股可持續受惠國策支持，加上推動重點項目股改上市，實施鐵路混改亦是今年重點之一，相信在相關憧憬下，板塊有望重拾動力。



中鐵、中鐵建及中車現價往績市盈率介乎8至18倍，估值仍處偏低水平，且走勢呈一浪高於一浪之勢，料整固後有力再上一層樓，不妨逢低吸納睇中長線，跌穿升軌支持止蝕。至於中交建走勢跑輸同業，惟近月亦由低位反覆回升，只要守穩於8.2元樓上，亦值得小注跟進。

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