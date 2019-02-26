樓價UPDATES：業主企硬！市場續現零議價成交

樓市氣氛好轉，業主叫價取態亦較早前硬淨，元朗YOHO MIDTOWN及粉嶺綠悠軒，均有單位在零議價情況下成功轉售。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區

●鰂魚涌康景花園E座中層3室，實用面積541方呎，三房間隔，減價15萬元，以805萬元售出，實用呎價14,880元。



●柴灣杏花邨34座低層2室，實用面積499方呎，兩房間隔，成交月租18,800元，實用呎租37.7元。



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九龍區

●將軍澳天晉3座高層E室，實用面積538方呎，兩房兩廳間隔，以953.8萬元售出，實用呎價17,729元。



●奧運站浪澄灣3座低層A室，實用面積550方呎，兩房間隔，以每月租金2.4萬元租出，實用呎租43.6元。



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新界區

●元朗YOHO MIDTOWN第2座低層C室，實用面積606方呎，三房間隔，以980萬元零議價沽出，實用呎價16,172元。



●粉嶺綠悠軒6座高層H室，實用面積452方呎，兩房間隔，叫價560萬元，最終零議價易手，實用呎價12,389元。



●元朗御豪山莊3座低層A室，實用面積487方呎，兩房間隔，原叫價600萬元，減至582.5萬元沽出，實用呎價11,961元。



●天水圍嘉湖山莊景湖居3座中層A室，實用面積635方呎，三房套房間隔，以642萬元售出，實用呎價10,110元。



●天水圍嘉湖山莊美湖居1座中層F室，實用面積441方呎，兩房間隔，成交月租1.05萬元，實用呎租23.8元。



●東涌海堤灣畔3座高層H室，實用面積573方呎，兩房間隔，成交價760萬元，實用呎價13,264元。



●馬鞍山迎海‧星灣御17座中層D室，實用面積496方呎，兩房間隔，以780萬元售出，實用呎價15,726元。



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